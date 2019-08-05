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Зеленский и Джонсон обсудили будущее двусторонних отношений после Brexit

Новости » Политика    05.08.2019 - 19:05
Зеленский и Джонсон обсудили будущее двусторонних отношений после Brexit
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Политики обсудили необходимость интенсификации контактов на высшем уровне

Президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили двухсторонние отношения стран после Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента. 

Как сообщается, глава государства поздравил Бориса Джонсона с победой на недавних выборах лидера Консервативной партии Великобритании, а также поблагодарил правительство Великобритании за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Он (президент, - ред.) поблагодарил британское правительство за неизменную позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также помощь нашей стране в осуществлении реформ и усилении обороноспособности", - говорится в сообщении. 

Также стороны обсудили дальнейшее развитие украинско-британских двусторонних отношений, в частности после выхода Великобритании из состава ЕС, а также о необходимости интенсификации контактов на высшем уровне.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывший мэр Лондона и бывший министр иностранных дел Борис Джонсон 23 июля победил на выборах лидера правящей британской Консервативной партии и стал новым премьер-министром Великобритании.

Кроме того, посол Великобритании Джудит Гоф завершила свою дипломатическую миссию в Украине

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