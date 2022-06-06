Зеленський і Джонсон обговорили активізацію роботи з гарантій безпеки

В ході бесіди Зеленський розповів про свій візит на передову на Донбасі, відзначивши силу волі ЗСУ до боротьби і виділивши області, де їм необхідна додаткова міжнародна підтримка.

"Прем'єр-міністр заявив, що Великобританія продовжує стояти пліч - о-пліч з Україною, і висловив співчуття всім українським сім'ям, які втратили близьких на війні", - йдеться в повідомленні.

При цьому Джонсон розповів про нову значну підтримку, яку надає уряд його країни, включаючи реактивні системи залпового вогню великої дальності для уражання позицій російської артилерії, які використовуються для обстрілу українських міст.

Крім того, Зеленський і Джонсон обговорили припинення російської блокади експорту зерна з України, після чого домовилися активізувати роботу з іншими союзниками, включаючи лідерів G7, щоб домогтися прогресу в припиненні вторгнення Росії і підтримці економіки України.

Водночас Зеленський у Twitter повідомив, що з Джонсоном обговорили питання активізації роботи над гарантіями безпеки, а також шляхи протидії продовольчій кризі та розблокування портів.