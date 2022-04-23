Зеленський і Джонсон домовилися про постачання важкого озброєння, - Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував новий пакет військової допомоги для України від Сполученого Королівства. Британці передуть, зокрема, і важке озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал чиновника.
Лідери України та Сполученого Королівства поспілкувалися щодо нового пакету допомоги. Британський уряд вирішив надати важке озброєння для потреб Збройних сил України.
"Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння", – написав керівник Офісу президента.
Напередодні Джонсон заявив про підготовку гарантій безпеки, які зроблять Україну "невразливою" у майбутньому. Окрім того, українська держава повинна отримати місце в архітектурі безпеки Європи.
Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall хоче продати 100 БМП Marder Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.