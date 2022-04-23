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Зеленський і Джонсон домовилися про постачання важкого озброєння, - Єрмак

Фото: Володимир Зеленський і Борис Джонсон (twitter.com/BorisJohnson)
Автор: Антон Федорців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував новий пакет військової допомоги для України від Сполученого Королівства. Британці передуть, зокрема, і важке озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал чиновника.

Лідери України та Сполученого Королівства поспілкувалися щодо нового пакету допомоги. Британський уряд вирішив надати важке озброєння для потреб Збройних сил України.

"Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння", – написав керівник Офісу президента.

Напередодні Джонсон заявив про підготовку гарантій безпеки, які зроблять Україну "невразливою" у майбутньому. Окрім того, українська держава повинна отримати місце в архітектурі безпеки Європи.

Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall хоче продати 100 БМП Marder Україні.

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