Зеленський: після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом

Президент Володимир Зеленський заявив, що після досягнення довгоочікуваного миру армія не перестане бути пріоритетом. Про це він заявив на урочистому зібранні з нагоди відзначення 28-ї річниці Збройних сил України.

Зеленський пообіцяв повернути українців та українські території.

"Весь світ бачить, що ми дійсно прагнемо миру. Ми обовязково повернемо наших людей та наші території. І зараз ми досягаємо цього дипломатичним шляхом. Але сильне військо робить позицію будь-якої держави впевненішою", - заявив він.

Зеленський назвав армію запорукою розвитку, незалежності, права на самостійний вибір шляху.

"На жаль, ми маємо гіркий досвід і знаємо, що буде, коли країна не готова захищати свої державні інтереси. Саме тому після досягнення довгоочікуваного миру армія не перестене бути нашим пріоритетом. Бо це запорука розвитку, незалежності, права на самостійний вибір шляху, яким рухається Україна", - додав він.

Відзначимо, сьогодні в Україні День волонтера.

Вчора Зеленський розповів про очікування від нормандського саміту 9 грудня. Він хоче дій з термінами і "більш розгорнутих відповідей".

Раніше Зеленський назвав головну мету свого президентства, це припинення війни на Донбасі. Він вважає, що це його "місія протягом цих 5 років".