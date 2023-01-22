Зеленский поручил военному командованию создать резервы личного состава

Военное командование Украины должно создать резервный личный состав. Такое поручение им дал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .
По словам Зеленского, создание резервного скалада необходимо для того, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.
"Потому что это сложно по разным причинам - и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", - сказал президент.
Он обратил внимание, что пока не может раскрывать все подробности мобилизационных процессов. Однако заявил, что Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения. Военные командующие уже приступили к их реализации по своим направлениям.
Президент отметил, что личный состав украинской армии является важнейшим ресурсом, который следует беречь.
"Люди не просто важны, а самые важные", - сказал он.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинки, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года. Изменения касаются только системы постановки на учет.
Более подробно о вопросе постановки женщин на военный учет можете узнать в материале РБК-Украина "Война не имеет пола". Зачем нужен военный учет женщин и как он будет работать”.
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