Зеленский поручил Нацполиции и СБУ разобраться в авиакатастрофе в Броварах

Президент Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Броварах, в которой погибло руководство МВД. Он поручил СБУ и Национальной полиции установить все обстоятельства случившегося.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. По состоянию на эту минуту 15 человек погибли. Точное число жертв трагедии устанавливается", - написал Зеленский.

Он напомнил, что среди жертв аварии министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощник и экипаж вертолета.

"Травмировано 25 человек, среди них 10 детей. По состоянию на эту минуту погибли три ребенка. Невыразимая боль. Вертолет упал на территорию одного из детских садов. Поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства того, что произошло", - отметил Зеленский.

Президент добавил, что сейчас на месте трагедии работают все службы.

Напомним, что сегодня, 18 января в Броварах разбился вертолет с руководством МВД, на борту которого находились министр внутренних дел Денис Монастырский первый заместитель министра и государственный секретарь МВД.

Известно, что они направлялись в командировку в одну из "горячих" точек, где идут боевые действия.

В настоящее время правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета в Броварах. Глава правительства Денис Шмыгаль уже поручил создать специальную группу для детального расследования всех обстоятельств трагедии.

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