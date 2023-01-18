Из-за падения вертолета в Броварах пять пострадавших, есть погибшие

В результате падения вертолета в Броварах известно уже о по меньшей мере пяти пострадавших. Также есть информация о погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-секретаря полиции Киевской области Ирины Прянишниковой "Суспильному".

"Предварительно известно об около пяти раненых, также есть погибшие из-за падения вертолета в Броварах", - рассказала Прянишникова.

Что известно о падении вертолета в Броварах

Напомним, сегодня на территорию детского сада в Броварах упал вертолет, после чего на месте вспыхнул пожар. Об этом сначала сообщили очевидцы, а потом и официально подтвердили правоохранители и в ОП.

Впоследствии поступила информация о пострадавших и погибших.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, что стало причиной падения вертолета пока не известно.

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