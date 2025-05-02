Зеленский поручил максимально ускорить создание баллистики: "Это эффективная гарантия"

Украинская баллистика

Напомним, в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина провела положительные испытания первой баллистической ракеты собственного производства.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что ее радиус действия может составлять до 700 километров.

При этом советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин недавно отмечал, что украинская баллистика производится серийно.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, Украина применяет такое вооружение каждый месяц.

Более детально о том, куда может достать украинская баллистика, - в материале РБК-Украина.

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