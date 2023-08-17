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Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли

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Четверг 17 августа 2023 02:45
Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли Фото: Украина и Северная Македония запустили зону свободной торговли (pixabay.com)
Автор: Наталья Кава

Украинское правительство приняло постановление о запуске обновленного соглашения о свободной торговле с Северной Македонией, принятое в октябре 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

По словам торгового представителя Украины Тараса Качки, данное постановление позволит полностью запустить обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Северной Македонией, ратифицированное весной.

Она также позволит изменить механизм таможенного оформления сельскохозяйственных товаров и импорт товаров из Северной Македонии без лицензии на импорт в пределах тарифной квоты.

Распределение тарифных квот в соответствии с Соглашением о свободной торговле между странами будет осуществляться таможенными органами по принципу "первый пришел – первый обслуживается".

"Важным достижением для Украины в связи с соглашением является присоединение Северной Македонии к региональной конвенции "Пан-Евро-Мед", устанавливающей идентичные правила происхождения товаров, и сертификата по перевозке товара EUR.1, подтверждающего статус преференциального происхождения товаров", – объяснил Утка.

Благодаря настоящему соглашению украинские аграрии получили больший доступ к общим европейским рынкам из-за того, что получили возможность использовать компоненты продуктов, произведенных в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина и Северная Македония договорились о "транспортном безвизе". Он предусматривает отмену разрешений на выполнение двусторонних и транзитных перевозок для транспортных средств стандарта Евро-3 и выше.

В марте 2023 года "транспортный безвиз" между Украиной и ЕС был продлен еще на год.

Также в августе прошлого года Украина согласовала "транспортный безвиз" с Молдовой.

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