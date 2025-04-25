Зеленский: пока в Украине идет война, будет продолжаться мобилизация

Президент Владимир Зеленский отреагировал на провокационные обвинения в якобы "принудительной мобилизации" в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро.
Глава государства отметил, что каждый отдельный случай нарушений законных процедур мобилизации тщательно изучается Сухопутными войсками и Министерством обороны, которые ответственны за этот процесс.
По словам президента, можно по-разному относиться к мобилизации, но "у нас эта мобилизация происходит с начала войны в соответствии с законодательством, в соответствии с военным положением".
"То есть страна находится в состоянии войны. Поэтому у нас есть мобилизация. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы хотим, чтобы все закончилось, мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие и не было ничего, - ни мобилизации, ни военного положения. Однако пока идет война, пока есть закон, есть мобилизация", - сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский в интервью Бену Шапиро также отметил, что служить в ВСУ добровольцами пошли от 600 до 900 тысяч человек.
18 апреля Зеленский еще на 90 дней продлил военное положение и мобилизацию.
Тем временем Кабинет министров Украины не планирует снижать мобилизационный возраста.
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