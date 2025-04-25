Зеленский: пока в Украине идет война, будет продолжаться мобилизация

Глава государства отметил, что каждый отдельный случай нарушений законных процедур мобилизации тщательно изучается Сухопутными войсками и Министерством обороны, которые ответственны за этот процесс.

По словам президента, можно по-разному относиться к мобилизации, но "у нас эта мобилизация происходит с начала войны в соответствии с законодательством, в соответствии с военным положением".

"То есть страна находится в состоянии войны. Поэтому у нас есть мобилизация. Мы хотим, чтобы война закончилась, мы хотим, чтобы все закончилось, мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие и не было ничего, - ни мобилизации, ни военного положения. Однако пока идет война, пока есть закон, есть мобилизация", - сказал Зеленский.