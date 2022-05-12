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Канцлер Австрії поставив Путіну "газовий ультиматум"

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Відень, Четвер 12 травня 2022 21:37
Канцлер Австрії поставив Путіну "газовий ультиматум" Фото: канцлер Австрії Карл Нехаммер (gettyimages.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Австрії Карл Нехаммер висунув Москві "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища в Зальцбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Нехаммера австрійській газеті Kronen Zeitung.

"Якщо російський "Газпром" не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі - ред.), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників", - сказав Нехаммер.

Він додав, що не прихильник націоналізації приватної власності. Однак, за його словами, влада Австрії на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно.

Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища. Здатне вмістити 2,4 млрд кубічних метрів. Належить "Газпрому" і на цей момент пустує.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Австрії Леонор Гевесслер заявила про необхідність відмови від російського газу після припинення Москвою постачання до Польщі та Болгарії.

Зазначимо, сьогодні "Газпром" відмовився від використання газопроводу в Польщі. Як пояснили в компанії, рішення пов'язане з відповідними санкціями Росії.

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