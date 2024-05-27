Гарантии безопасности для Украины. Что вошло в новое соглашение с Испанией

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 мая, подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Документ предусматривает сотрудничество в ряде сфер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Согласно тексту соглашения, оно предусматривает усиление сотрудничества между Украиной и Испанией, чтобы предоставить украинскому государству возможности защитить себя от российской агрессии, а также сдержать возможную будущую агрессию.

Испания поможет Украине поддерживать:

экономическую стабильность;

восстановление;

стойкость;

программу реформ.

В документе указывается, что Украина и Испания будут сотрудничать в:

сфере безопасности и обороны (участие Испании в коалициях артиллерии, бронетехники для Украины и не только, передача Украине военной помощи на 1 млрд евро в 2024 году, сотрудничество разведки двух стран, сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса);

гражданской сфере (продолжение гуманитарной помощи Украине столько, сколько нужно, помощь украинским беженцам, поддержка реформ в Украине на пути ко вступлению в Евросоюз и НАТО, помощь в восстановлении Украины от последствий российской агрессии, помощь в разминировании украинской территории);

сфере восстановления справедливости (Испания продолжит поддерживать украинскую формулу мира, в том числе и саммит мира, а также будет пытаться привлечь к поддержке саммита средиземноморские, латиноамериканские и африканские страны);

сфере санкций (Испания продолжит поддерживать новые антироссийские санкции, а также помогать предотвращать попытки обхода тех ограничений, которые уже ввели ранее);

сфере компенсации ущерба (Испания продолжит совместную с Украиной работу над созданием компенсационного механизма для возмещение ущерба, потерь и вреда, нанесенного российской агрессией).

случае возможного повторного нападения (Испания обязуется предоставить Украине консультации в течение 24 часов, а также быструю помощь в сфере безопасности и экономики).

В соглашении отмечается, что срок его действия - 10 лет. В случае, если Украина станет членом НАТО до окончания этого срока, то страны будут принимать решение о дальнейшем статусе документа.

С полным текстом соглашения можете ознакомиться ниже: