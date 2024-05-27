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Гарантии безопасности для Украины. Что вошло в новое соглашение с Испанией

Мадрид, Понедельник 27 мая 2024 16:59
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Гарантии безопасности для Украины. Что вошло в новое соглашение с Испанией Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Испании Педро Санчес (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 мая, подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Документ предусматривает сотрудничество в ряде сфер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Согласно тексту соглашения, оно предусматривает усиление сотрудничества между Украиной и Испанией, чтобы предоставить украинскому государству возможности защитить себя от российской агрессии, а также сдержать возможную будущую агрессию.

Испания поможет Украине поддерживать:

  • экономическую стабильность;
  • восстановление;
  • стойкость;
  • программу реформ.

В документе указывается, что Украина и Испания будут сотрудничать в:

  • сфере безопасности и обороны (участие Испании в коалициях артиллерии, бронетехники для Украины и не только, передача Украине военной помощи на 1 млрд евро в 2024 году, сотрудничество разведки двух стран, сотрудничество в сфере оборонно-промышленного комплекса);
  • гражданской сфере (продолжение гуманитарной помощи Украине столько, сколько нужно, помощь украинским беженцам, поддержка реформ в Украине на пути ко вступлению в Евросоюз и НАТО, помощь в восстановлении Украины от последствий российской агрессии, помощь в разминировании украинской территории);
  • сфере восстановления справедливости (Испания продолжит поддерживать украинскую формулу мира, в том числе и саммит мира, а также будет пытаться привлечь к поддержке саммита средиземноморские, латиноамериканские и африканские страны);
  • сфере санкций (Испания продолжит поддерживать новые антироссийские санкции, а также помогать предотвращать попытки обхода тех ограничений, которые уже ввели ранее);
  • сфере компенсации ущерба (Испания продолжит совместную с Украиной работу над созданием компенсационного механизма для возмещение ущерба, потерь и вреда, нанесенного российской агрессией).
  • случае возможного повторного нападения (Испания обязуется предоставить Украине консультации в течение 24 часов, а также быструю помощь в сфере безопасности и экономики).

В соглашении отмечается, что срок его действия - 10 лет. В случае, если Украина станет членом НАТО до окончания этого срока, то страны будут принимать решение о дальнейшем статусе документа.

С полным текстом соглашения можете ознакомиться ниже:

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, Украина с начала этого года подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с 10 государствами. Обсуждение таких документов начались еще в 2023 году.

Они предусматривают помощь Украине в оборонной сфере и не только. Таким образом Киев хочет получить помощь в текущей войне, а также в случае возможной повторной российской агрессии.

Соглашение с Испанией подписали во время визита президента Зеленского в Мадрид.

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