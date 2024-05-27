Зеленский завтра посетит Португалию
Президент Украины Владимир Зеленский уже завтра, 28 мая, посетит Португалию с официальным визитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию президента Португалии Марселу Ребелу де Соузы.
Как сказано в сообщении, визит направлен на углубление хороших отношений между Украиной и Португалией. Особое внимание уделят укреплению сотрудничества в сфере безопасности и обороны.
Португалия намерена подтвердить приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также сохранению политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки Киева.
"Во время пребывания в стране президент Украины проведет рабочие встречи с премьер-министром Луишем Монтенегро и будет принят президентом Марсело Ребелу де Соузой", - уточнили в канцелярии.
Визит Зеленского в Испанию
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский должен был посетить Испанию и Португалию еще в середине мая, но этого так и не произошло. Сам глава государства объяснил, что это было связано с ситуацией на фронте.
Сегодня, 27 мая, Зеленский все же приехал в Испанию. Там он уже подписал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины с премьером Педро Санчесом.
Более детально о соглашении - в материале РБК-Украина.
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