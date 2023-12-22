RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский – дипломатам: нам нужно больше оружия, никто сдаваться не собирается

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 22 декабря, выступил перед украинскими дипломатами. Он призвал их работать на победу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Президент обратился к дипломатам и призвал их работать над увеличением поставок вооружения для Украины. По его словам, главным оборонным результатом для Украины является усиление ПВО, а главным стратегическим результатом – работа по имплементации Украинской формулы мира.

"Очень важно, что украинская позиция теперь представлена и понимается во всех наиболее влиятельных международных организациях. Все это хорошие результаты. Но лучшие - еще впереди", - сказал он.

Президент также наметил внешнеполитические цели нашего государства на следующий год. Среди приоритетов – работа по усилению оборонной поддержки Украины.

"Нам нужно больше оружия, потому что никто сдаваться не собирается. Украина победит", - подчеркнул Зеленский.

Также он отметил, что важной остается работа дипломатов по дальнейшей евроинтеграции Украины.

"Каждый из вас, кто может помочь Украине увеличить производство оружия, снарядов, техники, ПВО в Украине или соответствующую кооперацию с партнерами, должен обеспечить это", - сказал он.

Решение Евросовета по Украине

14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. Однако на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Более подробно о том, что дальше ждет Украину – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДипломатические отношенияВойна России против Украины