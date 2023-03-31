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Зеленский о ядерных угрозах Путина: свидетельствуют о неудачной встрече с главой Китая

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Желание диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о том, что его встреча с главой Китая Си Цзиньпинем прошла неудачно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции по случаю деоккупации Бучи.

"Если вы хотите мое личное мнение. Сигнал, что Россия хочет разместить свое ядерное оружие в Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем. Нужно было показать какую-то субъектность, которую Россия под управлением Путина потеряла", - заявил Зеленский.

По его мнению, российскому диктатору Путину сейчас необходимо показывать какие-то победы, но он не смог это сделать на поле боя.

"Они начали кровавую войну и уже понятно, чем она закончится. Вопрос в том, что он не жалеет наших людей, но и не считает своих людей. Но это дело РФ", - заметил президент.

Зеленский также считает, что размещение ядерного вооружения в Беларуси свидетельствует о потере субъектности режима Лукашенко, ведь он больше не решает, какое оружие будет размещено на его территории.

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Белоруссии. Но речь шла о тактической и якобы об этом у него просил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

Добавим, что мировые лидеры уже отреагировали на инициативу диктатора. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Сам Лукашенко попытался объяснить, зачем ему ядерное оружие в Беларуси. Вроде бы ему захотелось "ядерки" из-за того, что в его стране готовится "государственный переворот" и Минск пытаются "втянуть в войну".

Детальнее о том, что стоит за заявлениями Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины - писало РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинБеларусьЯдерное оружие