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Зеленский встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев: о чем говорили

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Украина, Среда 25 января 2023 19:43
Зеленский встретился с верховным комиссаром ООН по делам беженцев: о чем говорили Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы государства в Facebook.

"Встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. С начала полномасштабного вторжения России он уже в третий раз посещает Украину", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что это важный политический сигнал поддержки для всего украинского общества, для семей, для вынужденно перемещенных лиц, для семей, потерявших своих детей из-за депортации.

По словам Зеленского, во время встречи обсудили важность неотложного доступа к депортированным в Россию гражданам Украины и защите их прав. Отдельно была рассмотрена тема массового преступного вывоза государством-агрессором украинских детей.

Напомним, что недавно в Николаев прибыла делегация управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине во главе с комиссаром Филиппо Гранди.

Как сообщалось ранее, генсек ООН Антониу Гутерриш отметил, что мир столкнулся с масштабным геополитическим расколом. Ситуация сложнее, чем во времена "холодной войны".

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