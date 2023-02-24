RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о деоккупации: мы готовимся технически

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Украина ведет техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и обучения солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Президента спросили о сроках деоккупации Крыма, который находится под контролем РФ с 2014 года.

Глава государства ответил, что каждый человек в Украине хочет, чтобы любой шаг нашей страны был победным и наступил мир. Но хотеть мало, надо еще и работать.

"Отвечая на сроки и шаги (деоккупации - ред.), я могу сказать только одно. Это зависит от нас всех. Есть военные шаги, мы к ним готовимся, мы готовимся морально, мы готовимся технически - оружием, усилением, формированием бригад, направляем людей на обучение", - заявил президент.

По его словам, сейчас Украина должна быть готовой и после этого уже будут происходить "справедливые деоккупационные шаги".

Напомним, ранее экс-командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что Украина может вернуть Крым уже до конца лета 2023 года.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, без деоккупации Крыма мир между Россией и Украиной невозможен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКримВойна России против Украины