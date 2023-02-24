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Зеленський про деокупацію: ми готуємось технічно

Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Іван Носальський

Україна проводить технічну підготовку до деокупації своїх територій. Це стосується як зброї, так і навчання солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Президента спитали про терміни деокупації Криму, який перебуває під контролем РФ з 2014 року.

Голова держави відповів, що кожна людина в Україні хоче, щоб будь-який крок нашої країни був переможним і настав мир. Але хотіти замало, треба ще й працювати.

"Відповідаючи на терміни та кроки (деокупації - ред.), я можу сказати лише одне. Це залежить від нас усіх. Є військові кроки, ми до них готуємося, ми готуємося морально, ми готуємося технічно - зброєю, посиленням, формуванням бригад, спрямовуємо людей на навчання", - заявив президент.

За його словами, зараз Україна має бути готовою і після цього вже відбуватимуться "справедливі деокупаційні кроки".

Нагадаємо, раніше екскомандувач військ США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес заявляв, що Україна може повернути Крим вже до кінця літа 2023 року.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, без деокупації Криму мир між Росією та Україною неможливий.

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