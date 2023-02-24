Зеленський про деокупацію: ми готуємось технічно

Президента спитали про терміни деокупації Криму, який перебуває під контролем РФ з 2014 року.

Голова держави відповів, що кожна людина в Україні хоче, щоб будь-який крок нашої країни був переможним і настав мир. Але хотіти замало, треба ще й працювати.

"Відповідаючи на терміни та кроки (деокупації - ред.), я можу сказати лише одне. Це залежить від нас усіх. Є військові кроки, ми до них готуємося, ми готуємося морально, ми готуємося технічно - зброєю, посиленням, формуванням бригад, спрямовуємо людей на навчання", - заявив президент.

За його словами, зараз Україна має бути готовою і після цього вже відбуватимуться "справедливі деокупаційні кроки".