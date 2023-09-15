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Зеленский о деоккупации Андреевки: весомый и очень нужный Украине результат

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Освобождение села Андреевка Донецкой области от российских оккупантов является очень нужным результатом для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Есть весомый и очень нужный Украине результат на Бахмутском направлении: наши воины освободили Андреевку. 3-я штурмовая, все задействованные силы, штаб, командующий генерал Сырский (командующий сухопутных войск Александр Сырский - ред.) - ребята, всем вам спасибо", - заявил глава государства. 

Он также отметил, что активные действия украинских защитников продолжаются в районе Клещиевки и Курдюмовки. В то же время 36 отдельная бригада морпехов очень мощно действует в районе Опытного и Водяного. 

"Район Вербового - наши несгибаемые воины, спасибо! Район Новопрокоповки - молодцы! Горжусь всеми воинами, приближающими нашу победу", - добавил Зеленский. 

Деоккупация Андреевки

Напомним, еще вчера, 14 сентября, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что наши защитники якобы полностью освободили Андреевку от россиян. 

Позже эту информацию опровергли бойцы третьей отдельной штурмовой бригады. Они отмечали, что бои за населенный пункт продолжаются. 

Уже сегодня подразделение подтвердило, что Андреевка была деоккупирована

 

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Владимир ЗеленскийДонецкая областьБахмутВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ