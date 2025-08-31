ua en ru
Зеленский о дедлайне для Путина: он будет "выкручиваться", это его спорт №1

Украина, Воскресенье 31 августа 2025 20:54
Зеленский о дедлайне для Путина: он будет "выкручиваться", это его спорт №1 Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Мир призывает к прекращению войны в Украине, однако Россия продолжает затягивать конфликт и отвергает любые реальные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно в настоящее время россияне должны быть готовы к реальным переговорам - к встрече на уровне лидеров. Украина бесспорно готова к этому. Но единственное, что делает Россия, - это вкладывается в дальнейшую войну", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, пока все сигналы от них именно об этом.

"Сейчас, во время своего визита в Китай, (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин снова будет выкручиваться. Это его спорт номер один", - подчеркнул глава Украины.

Как пояснил президент, все в мире заявляли, что надо прекратить огонь, настаивали, что война должна завершиться.

"Такой была позиция всех, - Китая, говорили об этом с Премьер-министром Индии. Также с другими лидерами, которые сейчас там, на саммите, - Турция, Азербайджан, Казахстан. Почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны, - это Россия", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас стоит давить на Россию и в дальнейшем

"Рассчитываем, что никто не будет терпеть затягивание войны. Рассчитываем на сильную позицию Соединенных Штатов Америки, Европы, стран Двадцатки. Эта война добавляет только дестабилизации мировым процессам. Россия должна за это платить. И это будет", - подытожил он.

Заметим, что сегодня Папа Римский Лев XIV призвал мир отказаться от логики оружия и немедленно сесть за стол переговоров по войне в Украине.

Стоит добавить, что, как и отметил президент Зеленский, сегодня, во время поездки Путина в Китай, Кремль цинично оправдал его отказ встретиться с президентом Украины.

