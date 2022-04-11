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Зеленський: я давно просив у Байдена конкретні речі, які допомогли б Україні захистити себе

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Київ, Понеділок 11 квітня 2022 14:30
Зеленський: я давно просив у Байдена конкретні речі, які допомогли б Україні захистити себе Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський заявив, що давно передав лідеру США Джо Байдену список речей, які необхідні Україні. Він вважає, що американський президент може повпливати на постачання озброєння в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю гаранта американському телеканалу CBS.

"Я вже давно попросив президента Байдена саме ті речі, не зайві, а конкретні, які нам потрібні, щоб захистити себе. І цей лист у нього є. І він це може зробити, і він повинен це зробити, тому що він лідер Сполучених Штатів", - зазначив президент.

Він додав, що Байден може повпливати на інші держави для постачання додаткового озброєння Україні.

"США - велика держава, сильна держава, і має великий вплив. Навіть деякі речі, яких у президента Байдена немає, але він точно знає, де все це є. Він має великий вплив на тих, хто може нам це надати, і нас підтримати", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз воює за загальнолюдські цінності, щоб мати право робити суверенний вибір.

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