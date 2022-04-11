Зеленський про вступ до НАТО: це право обирати, і ми боремося за це право

Вступ України до НАТО є однією зі складових права суверенного вибору, яке українська сторона захищає в ході війни з Росією. При цьому український народ воює не за західні цінності, а за загальнолюдські.

"Я ніколи не думав, що так дорого коштує право обирати, що я буду робити... Коли ми говоримо, це питання НАТО чи не НАТО. Ні, НАТО - це одна з тих дрібничок, але дуже важливих, з яких складається твій вибір, право. І ми боремося за це право, а це і є свобода", - зазначив він.

За його словами, Україна захищає не західні цінності, а загальнолюдські. І щоб не Росія вирішувала, як українській стороні користуватися своїми правами.