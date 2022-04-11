Зеленский: я давно просил у Байдена конкретные вещи, которые помогли бы Украине защитить себя
Президент Владимир Зеленский заявил, что давно передал лидеру США Джо Байдену список вещей, которые необходимы Украине. Он считает, что американский президент может повлиять на поставки вооружения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью гаранта американскому телеканалу CBS.
"Я уже давно попросил президента Байдена именно те вещи, не лишние, а конкретные, которые нам нужны, чтобы защитить себя. И это письмо у него есть. И он это может сделать, и он должен это сделать, потому что он лидер Соединенных Штатов", - отметил президент.
Он добавил, что Байден может повлиять на другие государства для поставки дополнительного вооружения Украине.
"США - большая держава, сильное государство, и имеет большое влияние. Даже некоторые вещи, которых у президента Байдена нет, но он точно знает, где все это есть. Он имеет большое влияние на тех, кто может нам это дать, и поддержать нас", - заявил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас воюет за общечеловеческие ценности, чтобы иметь право делать суверенный выбор.
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