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Игнат о возможном новом наступлении оккупантов: эта информация будет всегда

Новина українською →
Украина, Среда 08 февраля 2023 15:11
Игнат о возможном новом наступлении оккупантов: эта информация будет всегда Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Информация о возможном наступлении враг может появляться, поскольку оккупанты проводят определенные маневры. Однако в этом вопросе следует доверять только проверенным источникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Юрий Игната в эфире телемарафона.

"Эта информация будет всегда. Нужно больше реагировать на информацию из официальных источников и ту информацию, которую предоставляют Вооруженные силы. Почему она появляется? Потому что враг проводит определенные манеры", - сказал Игнат.

Он отметил, что оккупанты действительно усиливают штурмы на востоке Украины, однако это не свидетельствует о масштабном наступлении. Игнат добавил, что украинские военные готовятся к любым действиям врага, а руководство отслеживает подготовку и перемещение россиян.

По словам спикера, Воздушные силы в свою очередь готовят к возможным ракетным атакам России, поскольку враг может нанести удар в любой момент.

Напомним, по данным Главного управления разведки Минобороны, россияне могут пойти в наступление на трех направлениях - в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

РБК-Украина собрала мнения экспертов и аналитиков о возможном новом наступлении России.

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