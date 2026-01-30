ua en ru
Зеленский дал задание Федорову разобраться с бусификацией

Пятница 30 января 2026 10:21
Зеленский дал задание Федорову разобраться с бусификацией Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Милан Лелич

Среди ключевых задач министра обороны Украины Михаила Федорова - разобраться с бусификацией, усилить ПВО и усилить контрактную армию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

"Есть три ключевые задачи, которые я поставил министру обороны Федорову. Номер один - закрытие неба. Закрытие неба важно в любом случае, не зависимо от того, как будет развиваться ситуация. Очень сложное, поэтому и номер один. Пункт номер два: разобраться с вопросом бусификации", - отметил Зеленский.

По его словам, третья задача - это поставить точку в нерешенных вопросах относительно контрактной армии.

"Форматов контрактов, которых уже разработано очень много, контракты должны реально работать", - подчеркнул глава государства.

Он также сообщил, что важным является вопрос дронов. Раньше военные говорили, что будет больше дронов - надо будет меньше артиллерии. Сейчас же дронов надо больше, и артиллерии также надо больше.

"Мы понимаем, что это сложный вопрос - дальнобойный снаряд. А короткая артиллерия уже не работает. Потому что килл-зона уже больше, шире, чем возможность снаряда. Работаем также и с Кабмином, потому что закрытие неба связано с энергетикой сегодня", - подытожил Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, 14 января Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.

Почти сразу после назначения Зеленский дал отдельные поручения министру обороны, касающиеся работы Воздушных сил и усиления защиты воздушного пространства страны.

Кроме того, министр обороны рассказал, что сейчас перед украинским военным командованием стоит задача в создании собственного антидронового купола.

