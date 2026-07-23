Россия передает Китаю опыт ведения войны, полученный в Украине, - The Economist
Китай перенимает у России боевой опыт войны против Украины и получает от нее передовые военные технологии. Речь идет об использовании дронов, ведении боев в городской застройке и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.
Согласно данным европейской разведки, с 2024 года китайские военные проходят подготовку на полигоне вблизи российского Волгограда. На этой же базе регулярно тренируются подразделения 8-й общевойсковой армии РФ, которые участвуют в боях на востоке Украины.
Учения охватывают ключевые элементы современной войны:
- беспилотники и РЭБ: использование дронов, средств радиоэлектронной борьбы и автономных систем;
- тактику боев: ведение действий в городской застройке, траншеях и лесистой местности;
- штурмовые операции: захват укрепленных позиций и установка минных полей;
- медицина: оказание полевой медицинской помощи в условиях интенсивных обстрелов.
По словам бывшего советника министра обороны Украины Александра Данилюка, в Пекине осознали кардинальные изменения в характере войны и стремятся учиться у тех, кто имеет реальный практический опыт.
Передача технологий и разведданных об оружии США
Сотрудничество между странами не ограничивается выучкой пехоты и операторов дронов. Западные чиновники предполагают, что страна-агрессор передает Китаю технологии в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.
Кроме того, РФ помогает Пекину сделать китайские атомные подлодки менее заметными для разведки противника. Именно эти субмарины считаются ключевым элементом в возможной операции против Тайваня.
Также идет совместная работа над созданием системы раннего предупреждения о ракетном нападении, о чем российский диктатор Владимир Путин открыто упоминал еще в 2019 году.
Эксперт Браунского университета Лайл Голдстайн отмечает, что Китай интересуют российские данные о реальной эффективности западного вооружения в Украине. В частности, речь идет о реактивных системах HIMARS, которые находятся и на вооружении армии Тайваня.
Пекин все отрицает
Официально Китай отрицает факт тренировки своих военных на основе опыта войны в Украине и пытается приуменьшить масштабы военно-технического сотрудничества с РФ. Однако разведывательные данные, документы и свидетельства экспертов свидетельствуют об обратном.
The Economist отмечает, что Китай не принимал участия в войнах с 1979 года, поэтому стремится компенсировать недостаток боевого опыта, изучая современные методы ведения боевых действий.
Напомним, Reuters писало, что в ноябре 2025 года на одном из военных объектов в Пекине состоялись совместные китайско-российские учения. Проведение военной подготовки российских окупантов в Китае лично согласовал министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Ранее Reuters сообщало, что в конце 2025 года Китай тайно подготовил на своей территории около 200 российских военных. Часть из них после завершения учебы вернулась на фронт для участия в войне против Украины.