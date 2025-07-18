Зеленский дал первые поручения Умерову на новой должности: что от него требуется

Умеров отметил, что сегодня, 18 июля, президент Украины подписал указ о его назначении секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

После чего состоялась их встреча во время которой они обсудили дальнейшую работу СНБО Украины и Ставки верховного главнокомандующего, а также определили персональные задачи Умерова в оборонной и переговорной сферах.

В общем Зеленский определил три основные задачи для нового секретаря СНБО. Первой из них является - продолжение работы с партнерами по договоренностям по оружию.

"Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительство заводов на территории партнеров", - отметил глава Украины.

Он также отметил, что Умерову нужно будет проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки.

"Нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины", - пояснил Зеленский.

И на конец сообщил, что Умерову стоит активизировать переговорный трек. Как отметил глава Украины, сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле, однако нужно больше динамики в этом процессе.

Планы Умерова в должности

Между тем Умеров сообщил, что в ближайшее время будет проведен аудит выполнения решений Ставки верховного главнокомандующего, после чего президент получит дальнейший план действий.

Новый секретарь СНБО также планирует продолжить координировать все поставки вооружения, совместные производства и партнерства, включая наиболее чувствительные направления.

"Остаюсь в постоянном диалоге с нашими международными партнерами. Особенно, что касается дискретных договоренностей, которые остаются критически важными для нашей обороноспособности", - отметил он.

Умеров также подчеркнул, что планирует возобновить полноценную работу технологической ставки, чтобы ускорить технологическую модернизацию фронта.

И напоследок рассказал о планах относительно переговорного трека.

"Украина последовательно выступает за справедливый мир - и мы работаем над тем, чтобы он был достигнут в тесной координации с союзниками. Мир благодаря силе. Спасибо президенту за доверие. Имею честь служить Украине", - подытожил он.