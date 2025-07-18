Зеленський дав перші доручення Умєрову на новій посаді: що від нього вимагається

Умєров відзначив, що сьогодні, 18 липня, президент України підписав указ про його призначення секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

Після чого відбулась їх зустріч під час якої вони обговорили подальшу роботу РНБО України та Ставки верховного головнокомандувача, а також визначили персональні завдання Умєрова в оборонній та перемовній сферах.

Загалом Зеленський визначив три основні завдання для нового секретаря РНБО. Першим з них є - продовження роботи з партнерами щодо домовленостей по зброї.

"Маємо повністю реалізувати кожну угоду з нашими партнерами про постачання зброї, а також нові спеціальні домовленості про створення спільних виробництв та будівництво заводів на території партнерів", - зауважив глава України.

Він також зазначив, що Умєрову потрібно буде проаналізувати стан виконання прийнятих рішень РНБО і Ставки, реалізувати те, що затримувалось, а також значно зміцнити формат технологічної Ставки.

"Потрібна чітка координація та повне виконання рішень у секторі оборони та безпеки України", - пояснив Зеленський.

І на кінець повідомив, що Умєрову варто буде активізувати перемовний трек. Як зауважив глава України, зараз триває виконання домовленостей другої зустрічі в Стамбулі, однак потрібно більше динаміки в цьому процесі.

Плани Умєрова на посаді

Тим часом Умєров повідомив, що найближчим часом буде проведено аудит виконання рішень Ставки верховного головнокомандувача, після чого президент отримає подальший план дій.

Новий секретар РНБО також планує продовжити координувати всі поставки озброєння, спільні виробництва та партнерства, включно з найбільш чутливими напрямками.

"Залишаюсь у постійному діалозі з нашими міжнародними партнерами. Особливо, що стосується дискретних домовленостей, які залишаються критично важливими для нашої обороноздатності", - зазначив він.

Умєров також підкреслив, що планує відновити повноцінну роботу технологічної ставки, щоб пришвидшити технологічну модернізацію фронту.

І наприкінець розповів про плани щодо переговорного треку.

"Україна послідовно виступає за справедливий мир - і ми працюємо над тим, щоб він був досягнутий у тісній координації з союзниками. Мир завдяки силі. Дякую президенту за довіру. Маю честь служити Україні", - підсумував він.