Зеленский дал поручение Сырскому по плану победы

Как рассказал президент, он сегодня говорил с Сырским относительно фронта. В частности, Сырский доложил о ситуации на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

"Говорил с Главкомом Сырским. Был доклад по текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураховское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будет работать с нашими партнерами по деталям Плана победы - военных пунктов Плана и стратегических безопасности", – рассказал Зеленский.

В то же время он отметил, что отправил начальника Генштаба Анатолия Баргилевича и вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину в Вашингтон.