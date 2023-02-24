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Зеленский о деоккупации: мы готовимся технически

Новина українською →
Киев, Пятница 24 февраля 2023 19:54
Зеленский о деоккупации: мы готовимся технически Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/navy mil gov ua)
Автор: Иван Носальский

Украина ведет техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и обучения солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Президента спросили о сроках деоккупации Крыма, который находится под контролем РФ с 2014 года.

Глава государства ответил, что каждый человек в Украине хочет, чтобы любой шаг нашей страны был победным и наступил мир. Но хотеть мало, надо еще и работать.

"Отвечая на сроки и шаги (деоккупации - ред.), я могу сказать только одно. Это зависит от нас всех. Есть военные шаги, мы к ним готовимся, мы готовимся морально, мы готовимся технически - оружием, усилением, формированием бригад, направляем людей на обучение", - заявил президент.

По его словам, сейчас Украина должна быть готовой и после этого уже будут происходить "справедливые деоккупационные шаги".

Напомним, ранее экс-командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что Украина может вернуть Крым уже до конца лета 2023 года.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, без деоккупации Крыма мир между Россией и Украиной невозможен.

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