На Донбасі загинули два українських військових

Один військовий загинув поблизу Славного в результаті обстрілу бойовиків, ще один підірвався на міні поблизу Погоди
На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу Славного загинув український військовий. Ще один військовий ООС загинув в результаті підриву на міні поблизу Зайцево.
Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.
Наголошується, що бойовики застосували проти українських військових поблизу Славного гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
"На превеликий жаль, в результаті обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника", - повідомили в штабі.
Ще один український військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу Зайцево.
"В результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісні з життям", - повідомили військові.
Нагадаємо, за минулу добу, 12 липня, на Донбасі шість українських військових отримали поранення, бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню.
Також РБК-Україна писало, що 10 липня ситуація на Донбасі загострилася, в результаті обстрілу бойовиків один український військовий загинув, ще троє були поранені.