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На Донбасі загинули два українських військових

Донбас, Понеділок 13 липня 2020 11:23
На Донбасі загинули два українських військових
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Один військовий загинув поблизу Славного в результаті обстрілу бойовиків, ще один підірвався на міні поблизу Погоди

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків позицій підрозділів Об'єднаних сил поблизу Славного загинув український військовий. Ще один військовий ООС загинув в результаті підриву на міні поблизу Зайцево.

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.

Наголошується, що бойовики застосували проти українських військових поблизу Славного гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

"На превеликий жаль, в результаті обстрілу противника Україна втратила одного мужнього захисника", - повідомили в штабі.

Ще один український військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу Зайцево.

"В результаті підриву на невідомий вибуховий пристрій ще один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісні з життям", - повідомили військові.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 липня, на Донбасі шість українських військових отримали поранення, бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що 10 липня ситуація на Донбасі загострилася, в результаті обстрілу бойовиків один український військовий загинув, ще троє були поранені.

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