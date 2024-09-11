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Зеленский о слухах по поводу переговоров с Россией: я полномочия никому не давал

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Для того чтобы Украина начала переговоры с Россией, нужно, чтобы президент предоставил соответствующие полномочия. Однако глава Украины такие полномочия не предоставлял.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Киеве.

Журналисты отметили, что сейчас циркулирует много информации о переговорах с россиянами. И мало того, эта информация идет от стран, с которыми Украина сотрудничает, таких, как Катар и Турция. В связи с этим президента спросили, насколько серьезны эти разговоры и когда бы это могло произойти.

"Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не давал", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что настоящий мир не должен иметь никаких альтернатив.

"Никаких замороженных оккупаций! Никаких брошенных в плену людей!", - подчеркнул он.

Отметим, что впервые о секретных переговорах между Украиной и Россией по частичному прекращению огня заявил The Washington Post.

По информации источников издания, воюющие страны должны были провести косвенные переговоры в Катаре по соглашению о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Напомним, ранее посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что, по его мнению, Индия должна играть более активную роль в прекращении войны России против Украины.

Более того, он отметил, что Киев хочет, чтобы Индия была модератором переговоров с РФ.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины