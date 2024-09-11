Зеленський про чутки щодо перемовин з Росією: я повноваження нікому не надавав

Журналісти зауважили, що зараз циркулює багато інформації про переговори з росіянами. І мало того, ця інформація йде від країн, з якими Україна співпрацює, таких як Катар та Туреччина. У зв'язку з цим, президента запитали, на скільки серйозні ці розмови й коли б це могло статися.

"Щоб розмовляти з росіянами, потрібні повноваження, я нікому їх не надавав", - сказав Зеленський.

Крім того, президент підкреслив, що справжній мир не повинен мати жодних альтернатив.

"Жодних заморожених окупацій! Жодних покинутих у полоні людей!", - підкреслив він.