Зеленський: через два роки після мирної угоди Росія може повернутися
Президент України Володимир Зеленський не вірить російським гарантіям безпеки у разі підписання мирної угоди. Він вважає, що Москва може повернутися до агресії через два роки після такого договору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським журналістам.
"Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо", - зазначив Зеленський.
За його словами, українська делегація передавала російській стороні, що Україна не вірить російським гарантіям і продовжить будувати таку державу, яка буде в силах захистити себе сама.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що переговори з Росією вести необхідно, і питання "хочеться чи не хочеться" не може стояти на порядку денному.
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