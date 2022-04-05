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Зеленський: через два роки після мирної угоди Росія може повернутися

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Київ, Вівторок 05 квітня 2022 10:37
Зеленський: через два роки після мирної угоди Росія може повернутися Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський не вірить російським гарантіям безпеки у разі підписання мирної угоди. Він вважає, що Москва може повернутися до агресії через два роки після такого договору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю українським журналістам.

"Ми розуміємо, що навіть якщо ми з вами підпишемо найпотужнішу угоду, ми розуміємо, що через два роки Росія може повернутися. Просто розуміємо це, і якщо ми з вами приймаємо це, то відповідним чином і діємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, українська делегація передавала російській стороні, що Україна не вірить російським гарантіям і продовжить будувати таку державу, яка буде в силах захистити себе сама.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що переговори з Росією вести необхідно, і питання "хочеться чи не хочеться" не може стояти на порядку денному.

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