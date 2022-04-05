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Зеленский: через два года после мирного соглашения Россия может вернуться

Новина українською →
Киев, Вторник 05 апреля 2022 10:37
Зеленский: через два года после мирного соглашения Россия может вернуться Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский не верит российским гарантиям безопасности в случае подписания мирного соглашения. Он считает, что Москва может вернуться к агрессии спустя два года после такого договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью украинским журналистам.

"Мы понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через два года Россия может вернуться. Просто понимаем это, и если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем", - отметил Зеленский.

По его словам, украинская делегация передавала российской стороне, что Украина не верит российским гарантиям и продолжит строить такое государство, которое будет в силах защитить себя сама.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что переговоры с Россией вести необходимо, и вопрос "хочется или не хочется" не может стоять в повестке дня.

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