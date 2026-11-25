В России снова заявили, что не обсуждают участие представителей Европы на мирных переговорах про окончание войны в Украине. Однако некоторый обмен мнениями на этот счет с европейцами есть.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Участие ЕС в мирных переговорах

По словам Ушакова, у России есть контакты с представителями ЕС. Однако вопрос подключения их к мирным переговорам по Украине не стоит на повестке дня.

"Обсуждается возможная позиция европейцев, с которой они бы хотели войти в переговоры", - говорит Ушаков.

Также Ушаков цинично заявил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским переговоры никто не проводит.

По словам помощника Путина, РФ не получала отказа от европейцев по поводу поездки в Москву. Он отметил, что есть разные публичные заявления от представителей Еврсоюза.

Еще он нагло подчеркнул, что приглашение приехать в столицу РФ остается в силе. А Россия вроде бы надеется получить от европейцев ту или иную реакцию.