Зеленский ждет Трампа на переговорах с Путиным: "Многое можем изменить"

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею участия президента США Дональда Трампа в возможных переговорах Украины и России в Стамбуле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Глава государства отреагировал на заявление Трампа о том, что он может поехать в Стамбул на переговоры Украины и России. По словам Зеленского, это очень важные слова.
Президент Украины напомнил, что он поддержал Трампа с идеей о полном и безусловном прекращении огня как минимум на 30 дней, чтобы дать основу дипломатии. Украина хочет этого и готова обеспечить тишину.
Также Зеленский добавил, что он поддержал Трампа с идеей прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заверил, что будет в Турции и надеется, что россияне не проигнорируют встречу.
"Конечно, все мы в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами - на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить", - отметил Зеленский.
Он уточнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "может принять встречу на самом высоком уровне".
Напомним, вчера, 11 мая, российский диктатор Владимир Путин отказался от безусловного прекращения огня с Украиной на 30 дней. Вместо этого он предложил начать прямые переговоры уже 15 мая в Стамбуле.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ пообещал, что он лично полетит в Стамбул и там он будет ждать российского диктатора Владимира Путина.
Уже сегодня, 12 мая, президент США Дональд Трамп допустил, что он может участвовать в таких переговорах.
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