Зеленский ждет "сигналов" от США после встречи Виткоффа с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет ждать сигналов от США после встречи с российской стороной. Он отметил, что американская делегация должна отчитаться сразу после переговоров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

"Прежде всего, будет встреча американской делегации в России. Мы будем ждать соответствующие от них сигналы. Они хотят отчитаться сразу после их встречи именно нам. Я думаю, от этих сигналов, какие они будут, зависят будущие и последующие шаги", - подчеркнул президент.

По его словам, шаги будут меняться в течение сегодняшнего дня и, возможно, по часам. Зеленский добавил, что Украина "получает те или иные сигналы".

"Если сигналы сработают так, если это фейерплей с нашими партнерами, то может мы встретимся очень быстро. Встретимся с американской делегацией. На каком уровне мы посмотрим, зависит опять-таки от сигналов", - заявил украинский лидер.

Он отметил, что этот уровень будет выше, если сигналы будут давать возможность принятия глобальных, но быстрых решений.

"Если все это еще диалог, потому что, знаете, диалога очень много, а нужны результаты. Каждый день гибнут наши люди. При всем уважении ко всем нациям мира. Кто нам помогает, кто, к сожалению, нет. Гибнут только украинцы", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что диалоги можно продолжать, но, подчеркнул он, нужен результат.

"Можно просто болтать, а можно все-таки достичь максимум, чтобы приблизить окончание войны. Я готов получить все сигналы, готов на встречу с президентом Трампом. Все зависит от сегодняшних разговоров", - заявил он.