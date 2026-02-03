Зеленский ждет реакции США на нарушение Россией просьбы Трампа

"Мы ожидаем реакции США на российские удары. Это было предложение именно Америки: на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента США", - подчеркнул лидер страны.

Зеленский отметил, что РФ на эту просьбу ответила рекордом баллистики, и добавил, что с недели, о которой просили страну-агрессора, не прошло и четырех дней.

"Это говорит и обо всем остальном, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится уже сейчас, то чего ожидать дальше?", - говорится в его заявлении.

Президент Украины подчеркнул, что Россия врала перед войной, пытаясь обмануть всех о своих намерениях, и продолжает это делать, даже в таких договоренностях с США.

"Они неисправимы в Москве. И хотят воспользоваться именно холодом, потому что не могут покорить нас, Украину, своими штурмами. Ставка России на войну должна получить ответ мира", - подчеркнул Зеленский.