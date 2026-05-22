RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский ждет "обновления" от США по мирным переговорам

22:11 22.05.2026 Пт
2 мин
Осталось несколько дней и станет понятно, насколько США готовы двигаться к миру
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский поговорил с лидерами Великобритании, Франции и Германии. В конце недели возможно "обновление" относительно готовности США к переговорам с Россией.

Разговор в формате Е3 президент провел вечером 22 мая и рассказал о нем в видеообращении.

"Говорили с нашими европейскими друзьями: Великобритания, Франция, Германия, формат Е3. На конец недели может быть обновление по готовности американцев", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что многое зависит от развития ситуации вокруг Ирана, на которой сейчас сфокусирована американская сторона. По его словам, главный приоритет Украины - активизировать дипломатию ради скорейшего завершения войны.

Зеленский подчеркнул, что Киев последовательно настаивает на присутствии Европы в переговорном процессе, и европейский голос будет учтен.

"Вопрос - как именно мы вместе приведем ситуацию к миру, который будет надежным, который будет достойным", - отметил он.

Глава государства проинформировал лидеров трех стран о ситуации в Украине и поблагодарил за высокую оценку позиций и достижений украинских военных. Он также добавил, что ожидает ответа от США относительно возможных форматов и графика встреч.

Напомним, трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией сейчас находятся "на паузе".

Как заявил на встрече министров иностранных дел НАТО в Швеции госсекретарь США Марко Рубио, переговоры пока не дали результатов, однако Вашингтон готов к новым встречам, если они будут продуктивными.

Он также отверг слухи о давлении США на Киев. Ранее в обращении 20 мая Зеленский сообщал о надежде вернуться к трехсторонним переговорам с участием Европы, а впоследствии предложил восстановить для мирных переговоров формат Е3.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаМирные переговоры