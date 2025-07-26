Зеленский: время надавить на Россию так, чтобы войны не было уже в следующем году
Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнерров максимально надавить на Россию. Кремль, по его словам, несет огромные потери в экономике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.
Зеленский отметил, что 26 июля заслушал доклады украинской разведки. По его словам, Служба внешней разведки доложила об эффективности санкций против России и связанных с Кремлем лиц.
"Потери у врага - экономические потери - действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию - нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было", - пояснил президент.
Зеленский подчеркнул, что главное - заставить режим российского диктатора Владимира Путина пойти на мир. В Кремле должны хорошо осознать, что они не смогут перетерпеть, пересидеть Украину и Европу.
"Санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", - добавил он.
Отметим, несмотря на все попытки российских властей удержать экономику на плаву за счет оборонного сектора, единственной растущей отраслью в гражданском производстве стала ритуальная. Она показала рост на 16%.
Крупнейший российский металлургический комбинат, "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), заявил о масштабном падении прибыли в первой половине 2025 года. За первое полугодие завод заработал в девять раз меньше, чем аналогичный период 2024 года.
При этом плохо не только российской металлургии. Украинская разведка прогнозирует полный коллапс в отрасли пассажирских авиаперевозок в России. Это может произойти к 2027 году. А в целом в 2025 году в России стремительно возросло количество компаний, которые планируют сокращение работников. Только за полгода их количество увеличилось вдвое.
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