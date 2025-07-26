Зеленский: время надавить на Россию так, чтобы войны не было уже в следующем году

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнерров максимально надавить на Россию. Кремль, по его словам, несет огромные потери в экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.

Зеленский отметил, что 26 июля заслушал доклады украинской разведки. По его словам, Служба внешней разведки доложила об эффективности санкций против России и связанных с Кремлем лиц.

"Потери у врага - экономические потери - действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию - нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было", - пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что главное - заставить режим российского диктатора Владимира Путина пойти на мир. В Кремле должны хорошо осознать, что они не смогут перетерпеть, пересидеть Украину и Европу.

"Санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", - добавил он.