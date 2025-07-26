ua en ru
Сб, 26 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский: время надавить на Россию так, чтобы войны не было уже в следующем году

Украина, Суббота 26 июля 2025 21:51
UA EN RU
Зеленский: время надавить на Россию так, чтобы войны не было уже в следующем году Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента Украины)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнерров максимально надавить на Россию. Кремль, по его словам, несет огромные потери в экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента.

Зеленский отметил, что 26 июля заслушал доклады украинской разведки. По его словам, Служба внешней разведки доложила об эффективности санкций против России и связанных с Кремлем лиц.

"Потери у врага - экономические потери - действительно ощутимы. Будут еще более ощутимы. Я хочу поблагодарить всех в мире, кто помогает. Сейчас именно такой момент, когда надо надавить на Россию - нажать так, чтобы уже в следующем году войны не было", - пояснил президент.

Зеленский подчеркнул, что главное - заставить режим российского диктатора Владимира Путина пойти на мир. В Кремле должны хорошо осознать, что они не смогут перетерпеть, пересидеть Украину и Европу.

"Санкции должны действительно забрать российский потенциал. Мы работаем именно ради этого", - добавил он.

Отметим, несмотря на все попытки российских властей удержать экономику на плаву за счет оборонного сектора, единственной растущей отраслью в гражданском производстве стала ритуальная. Она показала рост на 16%.

Крупнейший российский металлургический комбинат, "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК), заявил о масштабном падении прибыли в первой половине 2025 года. За первое полугодие завод заработал в девять раз меньше, чем аналогичный период 2024 года.

При этом плохо не только российской металлургии. Украинская разведка прогнозирует полный коллапс в отрасли пассажирских авиаперевозок в России. Это может произойти к 2027 году. А в целом в 2025 году в России стремительно возросло количество компаний, которые планируют сокращение работников. Только за полгода их количество увеличилось вдвое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР
В России уничтожен самолет СУ-27УБ: детали от ГУР
Аналитика
Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте
Юлия Акимова, Дмитрий Левицкий Неделя протестов. Что Зеленский предлагает НАБУ и САП в новом законопроекте