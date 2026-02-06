RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский: будут кадровые изменения в ПВО для защиты от "Шахедов"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

В подразделениях Воздушных сил, отвечающих за защиту от российских "шахедов", произойдут кадровые изменения. Цель решений - существенно усилить работу малой ПВО на наиболее проблемных направлениях.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Читайте также: Работа ПВО в регионах неудовлетворительная: Зеленский ждет немедленных решений

Усиление борьбы с дронами

По словам президента, система противодействия ударным дронам должна работать значительно эффективнее.

Он отметил, что сейчас ситуация на фронте неоднородная. На одних участках рубежи защиты построены качественно, на других - работа требует масштабирования.

"Компонент малой ПВО - именно противодействия ударным дронам - должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть", - подчеркнул Зеленский.

Новые поручения и опыт

Глава государства сообщил, что министр обороны Михаил Федоров уже занимается этой тематикой, а командующий Воздушных сил Юрий Игнат получил дополнительные поручения по оптимизации защиты неба.

Президент убежден, что Украина имеет достаточно сил и опыта для исправления ситуации.

"Все то, что работает реально на том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться всюду, где результатов пока меньше", - подчеркнул президент.

 

Напомним, что Владимир Зеленский выразил критику относительно работы Воздушных сил в отдельных регионах страны, в частности в вопросах уничтожения российских дронов "Шахед".

Сегодня, 6 февраля, он сообщил, что во время ежедневного селектора вместе с командующим Воздушных сил и министром обороны обсудили необходимые меры, которые следует немедленно внедрить для более эффективного сбивания "Шахедов".

Ранее Юрий Игнат, в интервью РБК-Украина отмечал, что Россия все больше делает ставку не только на ракеты, но и на модернизированные беспилотники, в частности "Шахеды", которые постоянно совершенствуются.

Он подчеркнул, что сейчас эти дроны представляют одну из самых больших угроз - их запускают сотнями, и делают это не только ночью, но и днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПВОВоздушные силы УкраиныВойна в Украине