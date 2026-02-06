Зеленский: будут кадровые изменения в ПВО для защиты от "Шахедов"

Усиление борьбы с дронами

По словам президента, система противодействия ударным дронам должна работать значительно эффективнее.

Он отметил, что сейчас ситуация на фронте неоднородная. На одних участках рубежи защиты построены качественно, на других - работа требует масштабирования.

"Компонент малой ПВО - именно противодействия ударным дронам - должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть", - подчеркнул Зеленский.

Новые поручения и опыт

Глава государства сообщил, что министр обороны Михаил Федоров уже занимается этой тематикой, а командующий Воздушных сил Юрий Игнат получил дополнительные поручения по оптимизации защиты неба.

Президент убежден, что Украина имеет достаточно сил и опыта для исправления ситуации.

"Все то, что работает реально на том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться всюду, где результатов пока меньше", - подчеркнул президент.