Зеленский: будут кадровые изменения в ПВО для защиты от "Шахедов"

В подразделениях Воздушных сил, отвечающих за защиту от российских "шахедов", произойдут кадровые изменения. Цель решений - существенно усилить работу малой ПВО на наиболее проблемных направлениях.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
По словам президента, система противодействия ударным дронам должна работать значительно эффективнее.
Он отметил, что сейчас ситуация на фронте неоднородная. На одних участках рубежи защиты построены качественно, на других - работа требует масштабирования.
"Компонент малой ПВО - именно противодействия ударным дронам - должен работать значительно сильнее и не допускать тех проблем, которые сейчас есть", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства сообщил, что министр обороны Михаил Федоров уже занимается этой тематикой, а командующий Воздушных сил Юрий Игнат получил дополнительные поручения по оптимизации защиты неба.
Президент убежден, что Украина имеет достаточно сил и опыта для исправления ситуации.
"Все то, что работает реально на том или ином направлении, на том или ином уровне, должно применяться всюду, где результатов пока меньше", - подчеркнул президент.
Напомним, что Владимир Зеленский выразил критику относительно работы Воздушных сил в отдельных регионах страны, в частности в вопросах уничтожения российских дронов "Шахед".
Сегодня, 6 февраля, он сообщил, что во время ежедневного селектора вместе с командующим Воздушных сил и министром обороны обсудили необходимые меры, которые следует немедленно внедрить для более эффективного сбивания "Шахедов".
Ранее Юрий Игнат, в интервью РБК-Украина отмечал, что Россия все больше делает ставку не только на ракеты, но и на модернизированные беспилотники, в частности "Шахеды", которые постоянно совершенствуются.
Он подчеркнул, что сейчас эти дроны представляют одну из самых больших угроз - их запускают сотнями, и делают это не только ночью, но и днем.