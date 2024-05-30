В Турции украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на первые испытания
Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа", строящийся в Турции, вышел на первые ходовые испытания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкого обозревателя Enes Balcı в Twitter (Х).
На фото видно, что корвет уже вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid итальянской компании OTO Melara.
Как отмечает издание Militarnyi, на носу корабля, вероятно, может находиться морской зенитно-ракетный комплекс VL MICA. На изображениях опубликованных в сети заметна его крышка.
Также на украинском корвете установлена морская версия турецкой 35-мм зенитной установки Korkut над вертолетным ангаром. На левом и правом бортах установлены 12,7-миллиметровые дистанционно управляемые установки STAMP.
Фото: корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на первые испытания (x.com/en_balci)
Кроме того можно заметить типичные для кораблей проекта Ada радар системы управления огнем Thales Sting EO MK2, систему спутниковой связи от Aselsan, систему радиоэлектронной борьбы ARES-2N и систему постановки дипольных помех Mk 36 SRBOC.
Аналитики допускают, что корвет может быть вооружен торпедами Murene 90 Impact и противокорабельными ракетами Harpoon.
Предыстория
Напомним, еще в 2021 году Украина заказала у Турции корвет. В сентябре того же года прошла закладка украинского корабля типа Ada.
В октябре 2022 года корвет "Гетман Иван Мазепа" официально спустили на воду. Этот корвет станет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил ВСУ.
В марте 2024 года ВМС отмечали, что украинский экипаж уже проходит подготовку для службы на "Мазепе".
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