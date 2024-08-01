ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Стамбуле на воду спустили корабль "Гетман Иван Выговский" для Военно-морских сил ВСУ

Четверг 01 августа 2024 21:58
UA EN RU
В Стамбуле на воду спустили корабль "Гетман Иван Выговский" для Военно-морских сил ВСУ Фото: кровет "Гетман Иван Выговский" (x.com/clashreport)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 1 августа, в Стамбуле на верфи STM был спущен на воду второй корвет класса Ada, строящийся для Украины – "Гетман Иван Выговский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Отмечается, что ради соблюдения мер безопасности не разглашались детали события. Известно, что на церемонии присутствовали первая леди Елена Зеленская, министр обороны Рустем Умеров, командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.

Следует заметить, что закладка этого корабля состоялась 18 августа 2023 года. Из этого следует, что для того чтобы спустить корвет на воду турецким корабелам понадобилось чуть меньше года. Однако "Гетман Иван Выговский" еще некоторое время будет достраиваться на плаву.

Имя "Гетман Иван Выговский" президент Владимир Зеленский присвоил второму корвету класса Ada в марте 2023 года. Из указа Зеленского следует, что такое имя корвета было дано для восстановления исторических традиций национальной армии и увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

Изображение

Напомним, в 2021 году Украина заказала у Турции корвет. Осенью того же года прошла закладка украинского корабля типа Ada. А уже осенью 2022 корвет "Гетман Иван Мазепа" был официально спущен на воду.

В марте 2024 г. ВМС отмечали, что украинский экипаж уже проходит подготовку для службы на "Мазепе". А уже в мае этого года корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на первые ходовые испытания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС Украины Турция Война в Украине
NEWS
Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации
Без участия ТЦК. Генштаб анонсировал изменения в мобилизации
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке