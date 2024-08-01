В Стамбуле на воду спустили корабль "Гетман Иван Выговский" для Военно-морских сил ВСУ

Сегодня, 1 августа, в Стамбуле на верфи STM был спущен на воду второй корвет класса Ada, строящийся для Украины – "Гетман Иван Выговский".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Отмечается, что ради соблюдения мер безопасности не разглашались детали события. Известно, что на церемонии присутствовали первая леди Елена Зеленская, министр обороны Рустем Умеров, командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа.

Следует заметить, что закладка этого корабля состоялась 18 августа 2023 года. Из этого следует, что для того чтобы спустить корвет на воду турецким корабелам понадобилось чуть меньше года. Однако "Гетман Иван Выговский" еще некоторое время будет достраиваться на плаву.

Имя "Гетман Иван Выговский" президент Владимир Зеленский присвоил второму корвету класса Ada в марте 2023 года. Из указа Зеленского следует, что такое имя корвета было дано для восстановления исторических традиций национальной армии и увековечения памяти выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Выговского.

Напомним, в 2021 году Украина заказала у Турции корвет. Осенью того же года прошла закладка украинского корабля типа Ada. А уже осенью 2022 корвет "Гетман Иван Мазепа" был официально спущен на воду.

В марте 2024 г. ВМС отмечали, что украинский экипаж уже проходит подготовку для службы на "Мазепе". А уже в мае этого года корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на первые ходовые испытания.

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