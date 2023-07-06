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Зеленский в Болгарии эмоционально объяснил, зачем нужно поддерживать Украину

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Западные страны-союзники должны понимать, что пока украинцы сражаются против России, война не придет на их территории. Поэтому необходимо поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, в частности, оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции в Болгарии.

Он в очередной раз подчеркнул, что "пока война в Украине, война на другую территорию не пойдет".

"Ну это же факт? Если лидеры очень прагматичны, то хотя бы с этой точки зрения нужно включить твой мозг и это понять, что пока украинцы воюют, то помогай им, иначе есть вероятность, что война потом придет к тебе. И не надо думать, что будет у тебя - посмотри на Украину", - сказал Зеленский.

Зеленский в Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софии в четверг, 6 июля.

Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

После встречи Зеленского с премьером Болгарии в Софии была подписана Совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины.

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