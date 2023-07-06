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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський в Болгарії емоційно пояснив, навіщо потрібно підтримувати Україну

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Західні країни-союзники повинні розуміти, що поки українці воюють проти Росії, війна не прийде на їхні території. Тому необхідно підтримувати Україну у її боротьбі з російською агресією, зокрема зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час пресконференції в Болгарії.

Він вкотре наголосив, що "поки війна в Україні, то війна на іншу територію не піде".

"Ну це ж факт? Якщо лідери дуже прагматичні, то хоча б з цієї точки зору треба увімкнути твій мозок і це зрозуміти, що поки українці воюють, то допомагай їм, бо інакше є вірогідність, що війна потім прийде до тебе. І не треба гадати, що буде у тебе, - подивись на Україну", - сказав Зеленський.

Зеленський у Болгарії

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії у четвер, 6 липня.

Глава держави провів переговори з премʼєр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, зустрівся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками та журналістами.

Після зустрічі Зеленського з прем’єром Болгарії в Софії було підписано Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

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