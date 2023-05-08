Зеленский о боеприпасах для ВСУ: есть хорошие новости

Он сообщил, что во время заседание Ставки главнокомандующего были доклады по подготовке новых украинских подразделений и по поставкам боеприпасов.

"Провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать", - заявил Зеленский.

Напомним, 3 мая Совет ЕС одобрил решение о помощи для Украины в размере 1 млрд евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

После чего премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что страны ЕС начнут отправку Украине боеприпасов уже сейчас.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал неспособность Евросоюза быстро реализовать решение о закупке боеприпасов для Украины. Он отметил, что такое промедление измеряется человеческой жизнью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.