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Зеленський у найближчі години поговорить з Байденом

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 лютого, проведе телефонну розмову з американським лідером Джо Байденом. Переговори відбудуться у найближчі години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Сергія Никифорова.

"У найближчі години президент Володимир Зеленський обговорить безпекову ситуацію та поточні дипломатичні зусилля з деескалації із президентом США Джо Байденом", - оголосив він на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, вчора Байден розмовляв з російським президентом Володимиром Путіним.

Після переговорів у Білому домі заявили, що США так і не встановили, чи вирішила Росія піти на вторгнення в Україну.

Проте Байден вчора попередив Путіна про готовність США до будь-яких сценаріїв та пригрозив потужними санкціями.

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