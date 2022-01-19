Зеленський і Блінкен обговорили військову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський і державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 19 січня, провели зустріч у Києві . Обговорили військову та економічну допомогу на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США .

У ході зустрічі Блінкен запевнив, що НАТО посилить свою присутність у прифронтових країнах-союзниках у разі вторгнення Росії. Крім того, буде збільшена оборонна допомога Україні понад те, що вже надається.

Глава держави і держсекретар також обговорили міжнародну безпеку та економічну допомогу Україні. Блінкен висловив вдячність Україні за постійні заклики до дипломатичного вирішення конфліктної ситуації.

"Якщо Росія обере шлях подальшої агресії проти України, США разом з союзниками і партнерами завдадуть непоправної шкоди економіці Росії", - підкреслив Блінкен.