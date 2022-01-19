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Зеленский и Блинкен обсудили военную помощь Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня, 19 января, провели встречу в Киеве. Обсудили военную и экономическую помощь на фоне угрозы вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

В ходе встречи Блинкен заверил, что НАТО усилит свое присутствие в прифронтовых странах-союзниках в случае вторжения России. Кроме того, будет увеличена оборонную помощь Украине сверх того, что уже предоставляется.

Глава государства и госсекретарь также обсудили международную безопасность и экономическую помощь Украине. Блинкен выразил признательность Украине за постоянные призывы к дипломатическому решению конфликтной ситуации.

"Если Россия выберет путь дальнейшей агрессии против Украины, США вместе с союзниками и партнерами нанесут непоправимый ущерб экономике России", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, Блинкен на встрече с сотрудниками посольства США в Киеве заявил, что вторжение России в Украину может начаться в ближайшее время.

Отметим, госсекретарь также подчеркнул, что США предпочли бы решить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиЭнтони Блинкен